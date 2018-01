Gabriel Jesus passa por nova consulta em Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus passou por mais uma consulta em Barcelona em relação ao joelho esquerdo, lesionado no último dia 31 de dezembro. Nesta terça-feira (23), o atacante do Manchester City e da seleção brasileira teve nova avaliação, dentro do planejamento, com o médico Ramón Cugat, médico de confiança de Josep Guardiola.

A recuperação segue de acordo com a programação, e o jogador de 20 anos seguirá o plano elaborado pelo departamento médico do City. A previsão é que ele retorne aos gramados na segunda quinzena de fevereiro.

Gabriel Jesus virou desfalque para Guardiola no último dia de 2017, quando lesionou o ligamento colateral medial do joelho esquerdo no primeiro tempo do empate sem gols com o Crystal Palace, em Londres. Ao deixar o gramado aos prantos, o centroavante preocupou torcedores.

O rompimento do ligamento cruzado anterior, o que colocaria em risco a participação de Gabriel na Copa da Rússia, está descartado.

No último domingo (21), a revelação da base do Palmeiras completou um ano desde que estreou pelo Manchester City. Desde então, ele disputou 38 partidas e marcou 17 gols.

Na terça, o City, que lidera a Premier League com 12 pontos de vantagem, chegou à sua primeira final sob o comando de Pep Guardiola ao eliminar o Bristol City na semifinal da Copa da Liga, o torneio de menor relevância no calendário inglês.

O adversário na decisão sairá do confronto entre Arsenal e Chelsea, na noite desta quarta (24), no Estádio Emirates.