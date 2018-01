(foto: Divulgação)

Ao longo desta semana e da próxima, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) oferece diversas atrações para o seu público. Um pocket show e filmes infantis da Sessão Criança compõem a programação. A entrada é gratuita.

A animação clássica da Disney A Pequena Sereia é a atração nesta quarta-feira (24) . O longa conta a história da sereia Ariel. Ela é filha caçula do Rei Tritão, comandante dos sete mares, e está insatisfeita com sua vida no mar. Ariel deseja caminhar entre os humanos para conhecê-los melhor, mas sempre é proibida por seu pai. Até que ela se apaixona por um jovem príncipe e, no intuito de conhecê-lo, resolve firmar um pacto com Úrsula, a bruxa do reino, que faz com que ela ganhe pernas e se torne uma verdadeira humana. Porém, Úrsula também tem seus planos e eles incluem a conquista do reino de Tritão. Classificação: livre.

Na quinta-feira, dia 25, o MIS-PR promove um pocket show que integra a programação da mostra “Todas as pontas do Lápis”. Quem comanda a apresentação é Ricardo Salmazo, cantor, compositor e percussionista. A partir das 19h, o público poderá conferir o artista interpretando composições do sambista paranaense Lápis.

Já no dia 26/01, sexta-feira, O Poderoso Chefinho entra em cartaz na Sessão Criança. A narrativa é sobre um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta misteriosa. Ele une forças com seu irmão mais velho para impedir que um inescrupuloso executivo acabe com o amor no mundo. A missão é salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força. Classificação: livre.

O filme Turma da Mônica: Uma Aventura no Tempo será exibido no dia 31 de janeiro e mostra a história do cientista mirim Franjinha, que está trabalhando na construção de uma máquina do tempo e que só funcionará quando ele conseguir reunir moléculas dos quatro elementos básicos da natureza: ar, água, fogo e terra. Porém, em meio aos trabalhos, seu laboratório é invadido por Cebolinha e Cascão, que estão fugindo da Mônica. O coelhinho Sansão é atirado nos garotos, mas acaba batendo no aparelho. O choque faz com que os elementos sejam enviados cada um para uma época distinta. Classificação: livre.

Serviço

Exibição do filme “A Pequena Sereia”

Dia 24 de janeiro

Horários: 10h e 15h

Local: Miniauditório do Museu da Imagem e do Som do Paraná

Pocket show com Ricardo Salmazo

Dia 25 de janeiro

Horário: 19h

Local: Miniauditório do Museu da Imagem e do Som do Paraná

Exibição do filme “O Poderoso Chefinho”

Dia 26 de janeiro

Horários: 10h e 15h

Local: Miniauditório do Museu da Imagem e do Som do Paraná

Exibição do filme “Turma da Mônica: Uma Aventura no Tempo”

Dia 31 de janeiro

Horários: 10h e 15h

Local: Miniauditório do Museu da Imagem e do Som do Paraná

Entrada gratuita