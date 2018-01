Materiais estão disponíveis no Portal Dia a Dia Educação

(foto: Hedeson Alves/SEED)

Cerca de 100 mil profissionais que atuam na rede estadual de ensino vão participar, nos dias 15 e 16 de fevereiro, e 26 e 27 de julho, de estudos e debates relacionados a questões pedagógicas e administrativas para fortalecer a gestão escolar democrática e a qualidade do ensino público no Paraná. Os encontros, chamados de Semana Pedagógica, são promovidos sempre no início de cada semestre letivo.

Os materiais já estão disponíveis no www.educacao.pr.gov.br e podem ser acessados pelas escolas. “A Semana Pedagógica permite que todos os profissionais discutam questões essenciais para o cotidiano escolar, para alcançarmos juntos a escola que queremos, com qualidade no processo de ensino e aprendizagem, profissionais valorizados e alunos motivados”, explicou a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres.

PROPOSTA – Os temas propostos para a Semana Pedagógica decorrem de sugestões apontadas pelos profissionais que indicaram os seus interesses de aprofundamento.

Em atendimento a essas indicações, os estudos estão pautados nas relações que se estabelecem na escola, tanto entre escola e família, quanto nas relações necessárias ao processo ensino e aprendizagem, no sentido de repensar metodologias que melhor atendam ao contexto atual dos estudantes, estendendo às relações que visam à efetivação do trabalho coletivo escolar.

Um dos temas principais é a relação família-escola com a participação de todos servidores de escolas regulares, conveniadas e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), usando conteúdo específico para cada público.

Após a Semana Pedagógica, no dia 19 de fevereiro, começam as aulas para um milhão de estudantes da rede pública estadual.