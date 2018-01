'Nossa disposição é marchar para a Paulista', diz Boulos

CÁTIA SEABRA, ENVIADA ESPECIAL PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Coordenador do MTST, Guilherme Boulos, defendeu que as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo marchem, na tarde desta quarta-feira (24), pela avenida Paulista, apesar de vedação da Secretaria de Segurança de São Paulo. "Não tem o menor sentido de impedir uma manifestação popular na avenida Paulista. Qual o motivo? Qual base legal? Não tem. Por isso, nossa disposição é marchar para a Paulista após a concentração na Praça da República", disse. Pouco antes de deixar Porto Alegre com destino a São Paulo, Boulos afirmou que a proposta será discutida entre os movimentos e frentes que organizam o ato. "Mas a posição do MTST é sim ir para a Paulista e esperamos que o governo tenha o bom senso de não desrespeitar nosso direito de manifestação", avisou. Questionado sobre risco de confronto, Boulos afirmou estar "no direito de livre manifestação, respaldados pela Constituição". Vice-presidente do PT, o deputado Paulo Teixeira (SP) afirmou que, mantida a tendência de condenação, o "ânimo de mobilização será intensificado". "Isso é ataque à democracia e à Constituição. Vamos aprofundar a mobilização na sociedade". Questionado sobre o risco de confronto nas ruas nesta quarta-feira, Teixeira minimizou: "Não terá confronto porque só haverá uma força na rua". O deputado José Guimarães (CE) afirmou que haverá um acirramento. Ele disse que o partido irá às ruas exigir o direito de Lula se candidatar. Usando as lutas pelas Diretas como exemplo, ele disse que isso não representa um clima de guerra. "Disseram que haveria uma guerra aqui [em Porto Alegre]. E foi um movimento pacífico", afirmou. O presidente do PT do Rio Grande do Sul, deputado Pepe Vargas, disse que não haverá caminhada ao TRF-4 após o julgamento.