Manifestantes e policiais entram em confronto na Paraíba

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um ato em defesa do ex-presidente Lula terminou em confronto entre polícia e manifestantes no início da tarde desta quarta-feira (24). Parte dos manifestantes tentou ocupar a sede da Justiça Federal da Paraíba. A polícia interviu e houve conflito. Três manifestantes ficaram feridos, sendo dois deles atingidos por balas de borracha -um deles foi deputado estadual petista Frei Anastácio. Um policial foi alvo de uma pedrada na cabeça. Dois manifestantes e o policial foram levados para o Hospital de Trauma de João Pessoa, foram atendidos e já receberam alta. PARÁ A Estrada de Ferro Carajás foi bloqueada na madrugada desta quarta por integrantes da Frente Nacional de Luta na altura do município de Paraupebas, no Pará. Os manifestantes defendem a participação do ex-presidente Lula nas eleições deste ano. A ferrovia, que permanecia bloqueada até às 15h desta quarta, é operada pela Vale. A mineradora registrou boletim de ocorrência e informou que vai adotar medidas judiciais para liberar a ferrovia. Em nota, a Vale informou que o bloqueio "coloca em risco a operação ferroviária, interrompe o transporte de minério, combustível e grãos e afeta mais de 1.300 pessoas das comunidades que usam o trem de passageiros diariamente".