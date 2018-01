Após discursos, manifestantes anti-Lula fazem pausa e sambam na av. Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após terem inflado o boneco Pixuleco ao som do hino nacional, os cerca de 200 manifestantes que se reúnem na avenida Paulista na tarde desta quarta-feira (24) pediram a prisão de Lula. Líderes dos movimentos MBL, Revoltados Online, #Nas Ruas e São Paulo Conservador discursaram nos carros de som, clamando por "justiça", "Lula na cadeia" e "Bolsonaro 2018". Após os discursos inflamados, as caravanas fizeram uma pausa e quem tomou conta do carro de som foi um grupo musical. Manifestantes deram um descanso para os braços que agitavam bandeiras nacionais desde a manhã e aproveitaram para descontrair e sambar, no embalo da letra: "Não é nada meu/não é nada meu/excelência eu não tenho nada/isso tudo é de amigos meus. De quem é esse sítio que o senhor descansa?/esse sítio é de um amigo meu". DISCURSOS O líder do movimento São Paulo Conservador, Ted Martins, foi um dos que pediu a prisão do ex-presidente Lula. "Que Lula volte para o lugar de onde jamais deveria ter saído. Jamais deveria ter sido presidente do Brasil", gritou no microfone. "O povo brasileiro finalmente despertou". "As pessoas que estão aqui vieram gratuitamente, pagaram pelo seu transporte e pela sua refeição", continuou Ted, em seguida puxando o grito de guerra: "Nem Atibaia, nem Guarujá, é Curitiba onde Lula vai morar". Carla Zambelli, do movimento #Nas Ruas, subiu em um dos carros de som em frente ao Masp e alertou os manifestantes sobre uma "possível fuga de Lula para a Etiópia", se condenado. "Recebemos a informação de que dois ou três assessores pessoais dele foram enviados à Etiópia, que é um país que não tem acordo de extradição com o Brasil. Então há essa especulação de que ele fuja para a Etiópia, não teria porque mandar os assessores sozinhos. São os assessores que viajam com ele", disse Zambelli à reportagem. "Nós vamos atrás dele na Etiópia, onde estiver", disse ela mais cedo no carro de som, arrancando aplausos e gritos de "lu-la-na-cadeia".