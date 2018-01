Meirelles lança página no Facebook com fotos de bebê e diplomas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está agora no Facebook. Nesta quarta-feira (24), ele divulgou em sua conta no Twitter —também criada recentemente— sua página na rede social de Mark Zuckerberg. Projeções de expansão do PIB durante a gestão do ministro na Fazenda são destacadas na página, assim como outros indicadores positivos do período. Meirelles quer ser o nome do governo na disputa pela Presidência neste ano, embora publicamente afirme que só decidirá se concorrerá em abril. Nesta terça (23), ele afirmou que investidores lhe pedem "o tempo todo e sem parar" que se candidate. "Isso é recorrente. É sempre", afirmou o ministro ao ser indagado pela Folha de S.Paulo se ouviu apelos para se lançar candidato durante o almoço com empresários e investidores promovido pelo Banco Itaú em Davos, onde acontece o 48º encontro anual do Fórum Econômico Mundial. O ministro reconstruiu sua biografia em sua página no Facebook, registrando eventos como o prêmio de "banqueiro central do ano" (2007) e seu comprovante de aprovação para o 4º ano primário (1955). Fixada no topo da página, está uma publicação em que Meirelles dá as boas vindas ao visitante."Criei este canal para estarmos mais próximos e para dialogarmos sobre os assuntos que interessam ao país e a todos nós brasileiros", afirma. Embora a página tenha sido anunciada hoje, há postagens que datam de meses anteriores, destacando resultados econômicos, como a desaceleração da inflação e aumento da produção de veículos —acompanhadas por imagens com gráficos e fotos do ministro. Há ainda fotos de Meirelles criança e seu caderno de geografia da "segunda série ginasial". Na seção "sobre" da página, ele escreve: "Otimista com o futuro do Brasil. Exercendo atualmente a função de Ministro da Fazenda. Tirar projetos do papel é o que mais gosto de fazer." Até o horário de publicação da reportagem, a página tinha 2.635 curtidas.