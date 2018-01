Iggy Azalea critica 'entendimento problemático' de fãs de Anitta 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desentendimento entre Iggy Azalea e os fãs de Anitta não é de hoje. Depois do vazamento do clipe de "Switch", a relação entre as cantoras estremeceu -e o fandom (comunidade de fãs) da brasileira não ficou contente com a situação. Nesta quarta (24) a rapper australiana reclamou da postura dos fãs de Anitta em seu Twitter. As mensagens foram excluídas posteriormente. "O vídeo de 'Switch' não existe. Se você acha que sim é porque assiste cópias piratas e apoia vazamentos. Ponto final", escreveu ela. "Essa é a mesma merda que eles fizeram quando me apresentei com Maluma em um prêmio. eu amo a Anitta, mas o entendimento de seus fãs é muito problemático", continuou ela, fazendo referência a outro desentendimento que teve com o fandom, quando o colombiano substituiu Anitta em uma apresentação ao vivo no prêmio Juventud. "Estes fãs criaram problemas que não existiam constantemente durante a promoção do single e é uma pena porque eu amo a Anitta", acrescentou Iggy. Em maio de 2017 uma versão "pirata" de "Switch" apareceu na internet, atrapalhando o lançamento oficial do clipe. Em dezembro do mesmo ano, a gravadora Rain Sky Films liberou a versão original sem a autorização de Iggy, o que gerou outra confusão. AMIGAS? A relação de Iggy com Anitta, no entanto, não parece ser das melhores. Na versão extraoficial do vídeo, a brasileira aparece como coadjuvante ?e o mesmo se repetiu na apresentação ao vivo da música, no palco do talkshow americano "Tonight Show", comandado por Jimmy Fallon. A presença de Anitta no palco durou tão pouco e foi tão simplória que virou meme. Na internet, fãs comentavam que Iggy estaria tentando atrapalhar a carreira internacional da brasileira. Após o vazamento do clipe, em julho, Iggy excluiu de suas redes sociais todas as fotos ao lado da funkeira. Questionada, a australiana se justificou dizendo que ela não era a única a mexer em suas redes e que tudo não passava de um mal entendido.