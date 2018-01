Retomada a sessão de julgamento do ex-presidente Lula. Acompanhe ao vivo

(foto: Reprodução Youtube)

Após o desembargador João Pedro Gebran Neto votar, nesta quarta-feira (24), pela condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, a sessão entrou em intervalo para o almoço. Depois de cerca de uma hora a sessão foi retomada.

Relator do caso na segunda instância, ele manteve a sentença do juiz federal Sergio Moro. Gebran estabeleceu a pena de Lula em 12 anos e um mês de prisão. Ele disse que a culpabilidade de Lula é "extremamente elevada" dado o fato de que era presidente de República. A pena estabelecida pelo desembargador é maior do que a proferida por Moro (nove anos e seis meses de prisão).