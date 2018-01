O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, com apoio da Polícia Militar, cumpriu, na manhã de ontem 25 mandados de busca e apreensão. A ação ocorreu no âmbito da operação ZR3, instaurada em fevereiro de 2017 pelo Gaeco de Londrina, para apurar denúncias de corrupção envolvendo vereadores, servidores municipais e empresários da cidade.

Segundo as investigações, pelo menos dois vereadores solicitavam propina para apresentar e aprovar projetos de lei de alteração de zoneamento e de autorização para grandes loteamentos no município.

Os valores solicitados variaram de R$ 100 mil a R$ 1 milhão. O Gaeco também apurou que os vereadores agiam em conluio com integrantes do Conselho Municipal da Cidade, órgão que emite pareceres previamente à votação de projetos de lei. Estão sendo investigados fatos que teriam ocorrido entre os anos de 2013 e 2017.

Três mandados foram cumpridos em gabinetes de vereadores da Câmara Municipal de Londrina, um no gabinete de um funcionário da Secretaria de Obras, 15 em residências e seis em empresas, tendo sido apreendidos principalmente documentos e celulares.

Não houve prisões, mas 11 pessoas foram apresentadas para aplicação de tornozeleiras eletrônicas, dentre as quais dois vereadores, um assessor de vereador, um servidor público municipal, três membros do Conselho Municipal da Cidade e três empresários. Além do monitoramento, a Justiça determinou o recolhimento noturno em residência e proibiu os envolvidos de frequentarem a prefeitura e a Câmara Municipal e de manterem contato entre eles e com as testemunhas.