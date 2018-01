No Paraná, frota de veículos cresce 7 vezes mais que a população

Paraná poderá ter mais carros do que habitantes. Hoje há cerca de três veículos para 5 moradores (foto: Franklin de Freitas)

A frota paranaense de veículos disparou nos últimos 10 anos. Segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), em dezembro de 2007 o estado contava com 3.999.483 veículos em circulação. No mesmo mês do ano passado já eram 7.006.547, um aumento de 75,2%.

Para se ter noção do que isso representa, nesse mesmo período a população paranaense cresceu 10,1%, passando de 10,3 milhões de pessoas para 11,3 milhões. Num cenário hipotético, sem levar em conta o fator econômico e considerando que o crescimento da frota fosse mantido, teríamos em 2028 mais veículos do que pessoas no Paraná.

Atualmente o estado conta com 0,62 veículos por habitante, o equivalente a pouco mais de um carro para cada dois habitantes ou ainda três carros para cada cinco pessoas. O índice é o segundo maior do país, atrás apenas de Santa Catarina (0,70) e empatado com São Paulo. Além disso, o dado paranaense é 31,9% superior ao do país, que conta com 96,5 milhões de veículos em circulação (0,47 por habitante).

“Este número crescente gera maiores congestionamentos, poluição do ar e problemas de saúde pública”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad

Em Curitiba, a frota de veículos cresceu 35,3% no período analisado, passando de 1.035.819 em dezembro de 2007 para 1.401.153 no mesmo mês de 2017. Nos últimos dois anos, porém, a frota, que chegou a ser de 1.415.987 veículos em 2014, tem diminuído. Se considerados ainda os demais municípios da Região Metropolitana, chegamos a uma frota de 2.309.921 veículos, o equivalente a 33% de toda a frota do estado.

São as 10 maioridas cidades do Paraná, contudo, que concentram também as maiores frotas, com quase metade dos veículos registrados no estado (43,8%). São eles: Curitiba (1,4 milhão); Londrina (375.179); Maringá (311.459); Cascavel (221.484); Ponta Grossa (198.376); São José dos Pinhais (187.853); Foz do Iguaçu (172.448); Colombo (125.862 ); Guarapuava (102.531); e Toledo (98.308).

Caminhonetes, triciclos e utilitários lideram avanço

Os veículos de passeio ainda são (e de longe) maioria na frota de veículos do Paraná. Com crescimento de 70,03% em 10 anos, já são 4,1 milhões de automóveis em circulação no estado, o equivalente a 58,8% do total de veículos. Entretanto, são as frotas de caminhonetes, triciclos e utilitários as que mais cresceram no estado, segundo o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

No caso das caminhonetes, o crescimento foi de 289,48% desde dezembro de 2007, passando de 151.090 para 588.464 unidades. Já os triciclos, embora ainda sejam poucos no estado, tiveram um incremento de 267,27%, chegando a 2.435 unidades. Contudo, foram os utilitários (que servem para transporte de cargas ou pessoas, com finalidade comercial ou não) que tiveram o maior crescimento nesses 10 anos, de 742,17%, passando de 6.337 para 53.368 unidades.

Frota de veículos no Paraná

Dados de dezembro de cada ano