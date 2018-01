Beneficiários do passe escolar em Colombo devem se recadastrar

Os estudantes de Colombo, regularmente matriculados em instituições públicas ou particulares de Ensino Superior e Pós-Médio, conforme especificações e critérios estabelecidos na lei 1195/2010, devem se recadastrar no Programa Passe Escolar. Já as pessoas interessadas precisam se cadastrar para participar do programa. As inscrições serão realizadas entre 25 de janeiro e 20 de fevereiro.

O benefício, que consiste na redução de 50% no valor da tarifa, será concedido aos alunos durante o período letivo e que residem a mais de 1.500 metros da unidade de ensino. Também é necessário comprovar renda familiar, que não deve ultrapassar três salários mínimos. Para tanto, se faz necessário o recadastramento.

O aluno deverá comparecer no Departamento da Juventude, localizado na Regional Maracanã, com o formulário do passe escolar preenchido, junto com os demais documentos com RG e CPF do aluno e de seus familiares, quando for o caso, declaração da matricula, comprovante atualizado de residência, comprovante de renda. Todos os documentos devem ser originais. Mais informações: (41) 3675-5901