Ceramistas têm apoio do programa “Tijolo Legal” da Prefeitura

A Associação de Ceramistas de São José dos Pinhais (ASCESJP), que trabalha com o apoio da Prefeitura, comemora os resultados positivos com projetos no setor. Um dos principais trabalhos é o Programa Tijolo Legal, que tem como principal objetivo estimular o trabalho em cerâmica na cidade. Para o Prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, a administração trabalha no auxílio dos ceramistas com uma relação de parceria, entendendo a importância do setor na sociedade são-joseense. “A Associação dos Ceramistas é um segmento importante do nosso município. Tivemos a oportunidade de aproximação com a associação e até descobrir que São José dos Pinhais é um dos municípios do Brasil que mais tem olarias”, explica o Prefeito.