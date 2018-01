Jardim Botânico e Ópera de Arame são os eleitos dos turistas

Ópera de Arame aparece em segundo lugar (foto: Franklin de Freitas)

Uma pesquisa feita com passageiros da Linha Turismo mostra que as paradas mais visitadas em 2017 foram os clássicos atrativos turísticos de Curitiba. Jardim Botânico e Ópera de Arame ficaram no topo da lista, junto com o Museu Oscar Niemeyer e o Parque Tanguá. A pesquisa foi feita pelo Instituto Municipal de Turismo no ano passado, nos períodos de alta e baixa temporada.

Cartão-postal da capital do Paraná, o Jardim Botânico foi a parada mais visitada pelos entrevistados, com 16,8% do total. A família Berlando veio de Guaçuí, no Espírito Santo, e aproveitou a praticidade da Linha Turismo.

A Ópera de Arame foi a segunda parada mais visitada pelos entrevistados, com 12,3% do total. Foi também uma das escolhas da família de Heloísa Cristiane Pereira Ramos, que veio com o marido, Jorge Luiz Tesch Santos, e as filhas Eduarda e Caroline, do Rio de Janeiro.

“Curitiba é muito bonita e tudo está muito bem cuidado”, disse Heloísa. Ao comparar os atrativos, sua preferência ficou com o Jardim Botânico. “Como eu gosto muito de flores, adorei o lugar”, afirmou. A visita da família à Curitiba faz parte de um roteiro pelo Paraná, que inclui Morretes, Londrina e Foz do Iguaçu.

Atrativos

Para a coordenadora da pesquisa, Carla Männich, os atrativos tradicionais se destacaram porque as pessoas costumam buscar referências antes da viagem. “As indicações de amigos e parentes, assim como as buscas na internet, fazem com que os atrativos mais conhecidos continuem a ser os mais procurados”, explicou.