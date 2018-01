Policias prendem integrantes de quadrilha de roubo a residências

Uma quadrilha suspeita por diversos roubos a residências em Curitiba, foi presa no início desta semana pela equipe da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) da Capital. Os quatro integrantes foram presos em diferentes bairros de Curitiba. Eles são suspeitos de pelo menos quatro roubos a residências.

As primeiras prisões aconteceram em uma residência localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na segunda-feira, 22. Já no dia seguinte, terça-feira, 23, a equipe localizou outro integrante da quadrilha em uma via pública, nas imediações do bairro Hauer. O último envolvido foi preso no Litoral do Estado, em Matinhos, no bairro Tabuleiro.

Conforme apurado durante as investigações, a quadrilha é responsável por uma série de roubos ocorridos desde o ano de 2016, nas regiões do bairro Umbará e Campo Comprido. “Há ao menos quatro roubos a residências, que apontam os membros da quadrilha como principais suspeitos dos crimes”, informa o delegado-operacional da DFR, André Gustavo Feltes.

Dos quatro presos, três já possuíam antecedentes criminais por diversos crimes, inclusive crimes contra a vida.