Copel constroi nova linha de transmissão no sudoeste do Paraná

A Copel está construindo uma nova linha de transmissão conectando as subestações Realeza Sul e Baixo Iguaçu, no sudoeste do Paraná. Com 38 quilômetros de extensão, o novo empreendimento vai ajudar a escoar a energia produzida na Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, que deve começar a gerar energia ainda em 2018. A linha vai passar pelos municípios de Capanema e Realeza e deve entrar em operação em dezembro deste ano, operando em alta tensão (230 mil volts). “Serão R$ 34 milhões em investimento”, afirma o presidente da Copel, Antonio Guetter. O novo circuito vai aliviar sobrecargas em situações de emergência nos circuitos que atendem as regiões de Cascavel e de Realeza. “Além disso, deve criar uma nova rota para escoamento da energia a ser produzida na usina”, destaca o diretor da Copel Geração e Transmissão, Sergio Luiz Lamy.