Prazo para pagar o IPTU com desconto de 4% termina no dia 9

Termina no dia 9 de fevereiro o prazo para o pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Curitiba. Os contribuintes ainda têm duas semanas para quitar o débito à vista e ter o desconto de 4% do valor.

Na mesma data vence o prazo para os cidadãos entrarem com processos administrativos para rever a cobrança, caso constatem que a cobrança está errada. Até ser analisado o caso, o pagamento fica suspenso. Esse pedido pode ser feito no prédio central da Prefeitura ou nos núcleos da Secretaria de Finanças nas dez Ruas da Cidadania de Curitiba.

Parcelamento

Quem não quiser pagar à vista pode também parcelar em até dez vezes o IPTU. Neste caso não há desconto. O vencimento das parcelas ocorre entre os dias 11 a 15 de cada mês, de fevereiro a novembro. As datas estão informadas no boleto do IPTU.

O contribuinte que opta pelo débito em conta terá o vencimento todo dia 15 de cada mês, exceto na primeira parcela, que será cobrada no dia 22 de fevereiro. Quem ainda não se cadastrou para pagar no débito automático ainda pode fazê-lo, mas precisa se certificar que a solicitação seja feita 30 dias antes do vencimento (esse é o prazo que os bancos pedem para realizarem seus cadastros). O contribuinte pode fazer essa solicitação mesmo após pagar a(s) primeira(s) parcela(s) no boleto.

As parcelas mensais não podem ser inferiores a R$ 20,00 (somando IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo). Se o valor a pagar é de, por exemplo, R$ 137,70, o parcelamento será em 6 (seis) cotas iguais de R$ 22,95.