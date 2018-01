Carnaval em Foz

A Casa da Mata, toda em vidro em meio a área verde preservada do hotel (foto: Fernando Benega)

O Recanto Cataratas Resort (www.recantocataratasresort.com.br), de Foz do Iguaçu, ainda tem algumas suítes disponíveis para quem quiser aproveitar o Carnaval entre os dias 10 e 13 de fevereiro, com programação repleta de atrativos para crianças, adolescentes e adultos, tanto para aproveitar a folia carnavalesca, quanto para descansar.

As crianças poderão se divertir com jogos e brincadeiras monitoradas, além de brincadeiras no balão com água no parque aquático, oficinas de culinária, café da manhã com personagens carnavalescos e até jantares temáticos. Na Casa da Mata, toda em vidro em meio a área verde preservada do hotel, as crianças poderão ter contato com a natureza, além da criação de máscaras carnavalescas com muita música e diversão.

Aproveitando a imensa área de suas piscinas termais, com mais de 1,3 milhões de m³ de água, o Recanto trará para os adultos desafios e competições nas piscinas, alongamentos e hidroginástica temáticas. Os adolescentes também poderão se divertir nos torneios no boulevard do hotel, entre eles, boliche, sinuca, pebolim e pingue-pongue.

Tardes de folia, baile carnavalesco e apresentação de Escola de Samba também estão na programação.

Se a viagem for apenas para descansar, aproveite os tratamentos terapêuticos no Spa Java-Jiwa, entre eles, terapia das pedras aquecidas, bambuterapia, terapia das pindas e tratamentos para a pele, bem estar e relaxamento.

Mais Informações: 0800 7072 400