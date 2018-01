Petista entra no rol do pior da política, diz Goldman

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tucanos criticaram Lula após a condenação. O ex-governador de SP Alberto Goldman afirmou que o petista "mostrou ser um homem de personalidade fraca que, usando as práticas que um dia combateu, se permitiu entrar no rol daquilo que de pior já produziu a vida política nacional". Pré-candidato a presidente, o governador paulista, Geraldo Alckmin, disse que "ninguém está acima da lei ou das instituições. O Brasil demonstra maturidade e segue em absoluto clima de normalidade democrática". Para o prefeito João Doria, "o Brasil do bem celebra esse momento histórico". "Essa corajosa decisão é um golpe duríssimo no PT e ajuda a fortalecer a esperança", afirmou. Arthur Virgílio, pré-candidato a presidente, desejou "que ninguém paire acima da lei". Procurados pela reportagem, José Serra e Aécio Neves e Aloysio Nunes Ferreira não se manifestaram.