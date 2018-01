Lua de mel no Rio Sena, em Paris

The B, o navio mais descolado da Europa, tem diversas saídas entre abril e outubro de 2018 (foto: Divulgação)

Ah, Paris... je t’aime mon amour. Nada mais romântico do que passar a lua de mel navegando pela Cidade-Luz. Pensando nisso, o UbyUniworld – braço da The Travel Corporation com cruzeiros-boutique para o público exclusivamente jovem – criou um roteiro ideal para os noivos que em nada remete aos passeios tradicionais. Na rota The Seine Experience, por exemplo, é possível curtir o clima de romance a bordo do The B, o navio mais descolado da Europa. O cruzeiro tem diversas saídas entre abril e outubro de 2018.

Além de todos os atrativos oferecidos pelo navio, como design contemporâneo, academia, restaurante, dois bares, coffee bar, rooftop deck e wi-fi, o cruzeiro também propõe passeios variados. Entre eles,visita ao Palácio de Versalhes e prática de caiaque no Rio Sena. A programação também inclui uma festa de boas-vindas com a sensação do momento na Europa: a silent disco - uma balada em que todos escutam as músicas em fones individuais. Mas,se o ritmo o casal faz o estilo relax, é possível participar de aulas de ioga a bordo pela manhã.

No primeiro dia do cruzeiro, os passageiros são convidados a conhecer a noite parisiense. Tudo começa com uma caminhada às margens do Sena, onde estão antigas barcaças, que se tornaram o hábitat urbano do momento, até chegar à Esplanada do Trocadero, o lugar mais “instagramável” da cidade.

Quando o The B atraca em Rouen, mais vida noturna, desta vez visitando (e bebendo) os bares da cidade. Já em Honfleur, um guia U Host apresenta o famoso Old Port, antigo reduto de piratas amado por inúmeras gerações de artistas.

Na parada em La Roche Guyon, os passageiros descobrem os recantos da Normandia em um passeio leve de bicicleta entre Vernon e Giverny. Nos dias seguintes, e já de volta a Paris, mais pedaladas pelas margens do Sena ou, ainda, explorar a capital francesa em seu próprio ritmo com o uso de um passe gratuito para o Batobus - barco panorâmico que navega pelos principais pontos turísticos do Paris -, podendo embarcar e desembarcar onde achar melhor.