Até o fim do Carnaval, o turista pode aproveitar recreação de graça nas areias de Caiobá (foto: Divulgação)

A sétima edição do Espaço Mais Verão Rede Massa SBT, o maior projeto de verão do Paraná, localizado na Praia Brava de Caiobá, conta com diversas novidades para a temporada, num espaço de 5 mil m². A programação vai até quarta-feira de Cinzas, dia 14 de fevereiro, com atividades de recreação, cultura, lazer, esportes e serviços gratuitos aos veranistas, das 8h30 às 19h30. Pensando na sustentabilidade e no cuidado com o meio ambiente, o espaço conta com chuveiros equipados com temporizadores, promovendo a conscientização do uso racional da água.

O espaço é destinado a toda família, com playground, espaço aventura com slackline, high jump e paredão de escalada e aulas de surf que devem alegrar os participantes. Empréstimos de guarda-sóis e cadeiras poderão ser feitos no Deck de Serviços. Sombreiros fixos estarão posicionados nas areias para livre utilização, assim como bebedouros com água potável e gelada, em locais estratégicos, que darão maior conforto e comodidade aos banhistas. Já o ‘Espaço Zen’ oferece diariamente massagens rápidas para quem busca relaxamento e equilíbrio para o corpo.

Já para os esportistas, quadras de futebol, vôlei e beach tênis estão disponíveis, com direito a aspensores, que simulam chuva, para refrescar os dias de altas temperaturas. As quadras também estão abertas após o horário do encerramento das atividades (19h30), com direito a iluminação especial e toda a comodidade para a prática do esporte.

Nos finais de semana, apresentações musicais, shows e aulas especiais, como aulas de zumba, devem agitar os banhistas. Para quem precisa acessar a internet e registrar os momentos de veraneio em suas redes sociais, o espaço disponibilizará acesso a rede Wi-Fi também de forma gratuita.

Além da programação cultural e de recreação, parceiros do Espaço Mais Verão Rede Massa SBT promoverão atividades e interações com os veranistas. A rede de farmácias Nissei marcará presença nos finais de semana (sábados e domingos) com a sua ação Salva-Baby (salva-vidas de bebês), com um trocador ambulante, oferecendo fraldas descartáveis, toalhas umedecidas, pomadas e itens de utilidades para as mamães e seus pequenos. Além disso, os patrocinadores estarão distribuindo brindes de utilidades para o verão, além de sorteios no palco do espaço.