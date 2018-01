Fragata União receberá visitantes no Porto de Paranaguá

Fragata União (foto: Divulgação/Marinha)

O Porto de Paranaguá recebe, nesta sexta-feira (26), a Fragata União (F45) - um navio-escolta, cuja função é proteger outros navios. Subordinada ao Comando do 1º Esquadrão de Escolta, sediado no Rio de Janeiro, a Fragata realiza em Paranaguá exercícios operacionais e adestramento com a tripulação. A Fragata estará aberta à visitação pública no dia 28 (domingo), das 9h às 16h30. Os visitantes deverão portar documento de identidade com foto para cadastro e acesso ao local da visitação, no Prédio D. Pedro II, Porto de Paranaguá. A entrada é gratuita.

Trilha Ambiental quer conscientizar veranistas no Litoral

Os veranistas que estiverem no Litoral do Paraná vão poder fazer uma trilha para conhecer a importância de preservação da Mata Atlântica. A Trilha Ambiental, iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, será levada para outras praias do Litoral. O percurso é composto por painéis coloridos cravados na areia, trazendo personagens ilustrados que dão dicas e informações sobre a correta destinação do lixo, consumo responsável da água e a necessidade de preservar e conservar a Mata Atlântica, bioma onde litoral paranaense está inserido. Confira a programação da Trilha: Dias 26, 27 e 28/01 Praia Central de Guaratuba; Dias 02, 03 e 04/02 Praia de Ipanema em Pontal do Paraná; Dias 05, 06 e 07/02 Ilha do Mel em Paranaguá. Horário de funcionamento: das 9h às 12h e das 16h até as 19h.

Monitoramento inédito da pesca

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) registrou, em 2017, 400 toneladas de peixes e 25 mil dúzias de crustáceos e moluscos desembarcados e comercializados por pescadores nos municípios litorâneos de Paranaguá, Antonina e Pontal do Paraná. Este é o maior volume anual de pescados já contabilizados pelo programa de monitoramento da atividade pesqueira na área de abrangência do porto. A ação acontece no Mercado Público de Antonina, Portinho, Praia dos Polacos, Ponta da Pita, Vila dos Pescadores de Pontal do Sul, Mercado Público de Paranaguá, Ilha dos Valadares e Vila Guarani. Os entrepostos do Mercado de Paranaguá e Pontal do Sul receberam o maior volume de desembarque em peso, em 2017, com aproximadamente 330 toneladas, o que corresponde mais de 80% de toda produção desembarcada.