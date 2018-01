Tribunal aumenta pena e condena Lula a 12 anos e um mês de prisão

FELIPE BÄCHTOLD, ANA LUIZA ALBUQUERQUE, FLÁVIO FERREIRA E CATIA SEABRA, ENVIADOS ESPECIAIS PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Por unanimidade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro confirmada no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em Porto Alegre, nesta quarta-feira (24), com aumento da pena. Os três juízes decidiram, após mais de oito horas de sessão, estabelecer pena de 12 anos e 1 mês de prisão ao ex-presidente -na primeira instância, o juiz Sergio Moro havia fixado 9 anos e 6 meses. O TRF também fixou multa de pouco mais de R$ 1 milhão.

Com o placar do julgamento, ficam reduzidas as chances de o ex-presidente reverter sua condenação antes da eleição de outubro, e ele está sujeito a ser barrado pela Lei da Ficha Limpa. Também aumenta a possibilidade de o petista ter a prisão decretada -a Justiça prevê o cumprimento da pena já a partir da confirmação na segunda instância. Isso só deve ocorrer, porém, com o esgotamento dos recursos no próprio TRF-4.

O julgamento foi marcado por um forte alinhamento entre os três juízes e também deles com Sergio Moro. Os magistrados concordaram com a maioria das teses expostas na sentença expedida em 2017, embora tenham levado em conta a necessidade de agravar a pena por causa da posição de liderança que Lula tinha no governo. O ex-presidente é acusado de receber propina da empreiteira OAS por meio da reserva, reforma e decoração de um apartamento tríplex. A defesa de Lula tem dois dias, a partir da publicação do acórdão dos juízes, para apresentar embargos de declaração, que tratam apenas de esclarecimentos da decisão.

Já que a votação foi unânime, não cabem embargos infringentes, recurso que provocaria a convocação de outros juízes da corte para análise do caso.

Os três juízes responsáveis fizeram exposições que se complementaram. Tanto o relator, João Pedro Gebran Neto, quanto o revisor, Leandro Paulsen, elaboraram votos com roteiro parecido: relembraram as descobertas da Operação Lava Jato, os julgamentos de casos anteriores e a dimensão dos crimes até enfim chegar ao envolvimento do ex-presidente com irregularidades na Petrobras.

Os juízes citaram depoimentos de delatores para demonstrar que Lula tinha envolvimento direto com a nomeação de diretores da estatal acusados de corrupção e que ele foi favorecido por desvios. A seguir, os juízes ligaram as irregularidades da estatal ao depoimento do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, que afirmou que havia uma "conta-corrente" de propina da empreiteira com o PT, na qual o tríplex atribuído foi incluído.

Os juízes, por último, citaram elementos da investigação que, para eles, apontam que o apartamento sempre esteve reservado para Lula, que só não pôde usá-lo porque Pinheiro acabou preso na Lava Jato. Entre as provas citadas, estão trocas de mensagens de celular e o fato de a OAS não ter feito benfeitorias em outros imóveis do condomínio. O juiz Victor Laus procurou fazer um voto mais teórico e didático, no qual frisou que elementos de provas são suficientes para um julgador formar uma convicção. "Se está diante de provas que resistiram à crítica, ao contraponto, ao embate." "Inequívoca" foi o adjetivo usado várias vezes para se referir à participação do ex-presidente nos crimes.

Gebran disse que um crime de corrupção desse tipo não tem "recibo" e que a culpa de alguém que ocupa o mais alto cargo do país é elevada, tese que foi repetida pelos colegas. "Há provas acima de razoáveis de que o ex-presidente foi um dos articuladores, senão o principal, de um amplo esquema de corrupção." Paulsen foi quem falou de maneira mais clara sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente. "Exaurida [a tramitação] a segunda instância, que se oficie ao juízo de primeiro grau para que dê, sim, início ao cumprimento da pena."

Uma súmula da corte estabelece que isso deve ocorrer "independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário". Além do caso de Lula, a corte também revisou as condenações de Léo Pinheiro e do ex-executivo da OAS Agenor Franklin Medeiros. A pena de Pinheiro passou para três anos e seis meses de prisão, em regime inicial semiaberto. No caso de Medeiros, a pena fixada foi de um ano e dez meses em regime aberto. A absolvição estabelecida por Moro para outros réus foi mantida.