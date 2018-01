A Volvo entregará um lote de 25 ônibus biarticulados para a cidade de Curitiba encarroçados pela Marcopolo. Atualmente a cidade tem 155 unidades circulando.Os novos biarticulados para Curitiba são do modelo B340M Gran Artic, com 28 metros de comprimento e transportam 270 passageiros. A montadora tem ainda uma versão com 30 metros para 300 passageiros. Segundo a Volvo, as carrocerias Marcopolo receberam modificações no desenho externo, melhorias no espaço interno, na iluminação e nas portas.



Híbrido flex

A Toyota quer fabricar no Brasil um modelo híbrido flex, com motores elétrico e a combustão bicombustível gasolina-etanol. Protótipos do Prius com essa configuração já estão em testes em carros para desenvolvimento a duas universidades, USP e UNB. Os testes estão sendo feitos com modelos da quarta geração do Prius lançado no Brasil há pouco mais de um ano só com motor a gasolina.

Nilton Saciotti é presidente do Projeto Anjos Amarelos e Capelão Voluntário no Hospital do Trabalhador e Hospital do Rocio em Campo Largo.