Flamengo vence Bangu com brilho de jovens e mantém 100% de aproveitamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo voltou a usar a garotada no Campeonato Carioca, e o resultado não poderia ser melhor. Terceira vitória em três jogos e único time com 100% de aproveitamento. A vítima da vez foi o Bangu, que não suportou o ritmo e a qualidade da molecada e acabou derrotado por 1 a 0, nesta quarta-feira (24), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. Lincoln marcou o único gol da partida após grande jogada de Vinicius Júnior. Com nove pontos e na liderança do Grupo A, O Flamengo volta a campo no sábado, quando medirá forças com o Vasco, no Maracanã. Para o clássico, a tendência é que o técnico Paulo César Carpegiani promova a estreia dos principais jogadores. Já o Bangu, que está na vice-liderança, com 4 pontos, joga em casa contra o Nova Iguaçu no domingo. O Flamengo tinha boa atuação, mas apresentava dificuldade em criar uma boa oportunidade de gol. A primeira chance ocorreu somente aos 28min com Lucas Paquetá, que recebeu pela ponta direita e driblou o marcador ao dominar a bola. Com categoria, o atacante buscou o ângulo direito de Célio Gabriel, que pulou apenas para sair na foto. A bola saiu pela linha de fundo. Vinícius Júnior também esteve perto de marcar aos 34min. O jovem atacante aproveitou furada da zaga do Bangu para fuzilar o goleiro e estufar as redes. Ele, no entanto, estava em posição irregular e viu o gol ser anulado. O gol anulado não fez falta. Isso porque o Flamengo voltou a balançar as redes no minuto seguinte e, dessa vez, sem nenhuma irregularidade. Vinicius Júnior fez linda jogada pela direita e passou por dois defensores, com direito a uma bela 'caneta'. Ao chegar a linha de fundo, ele cruzou na medida para Lincoln escorar e abrir o placar, aos 35min. Sem o mesmo futebol da primeira etapa, o Flamengo se viu em situação delicada no segundo tempo. O Bangu, mesmo que timidamente, passou a tocar a bola com mais perigo. Almir chegou a balançar as redes aos 23min, mas estava em posição irregular. Mas não foram apenas os garotos que tiveram boa atuação no Flamengo. Renê Júnior, por exemplo, foi um dos jogadores com mais idade que corresponderam. O lateral esquerdo teve bom desempenho na marcação e ainda chegou bem ao ataque. Em uma dessas subidas, arriscou chute de muito longe e levou perigo à meta de Célio Gabriel. Vinícius Júnior ainda teve mais uma oportunidade para marcar. Em um contra-ataque, a joia do Flamengo recebeu em profundidade, driblou um adversário e chutou firme de esquerda. A bola tinha endereço, mas Célio Gabriel fez boa defesa e impediu o segundo gol do Flamengo. FLAMENGO Gabriel Batista; Rodinei (Klebinho), Thuler, Léo Duarte, Renê; Rômulo (Cuellar), Ronaldo (Jonas), Jean Lucas, Lucas Paquetá (Geuvânio); Vinicius Júnior, Lincoln (Vitor Gabriel). T.: Paulo César Carpegiani BANGU Célio Gabriel; Valdir, Michel, Oliveira, Guilherme; Magno, Marcos Júnior, Rodney (Eberson), Everton Sena (Anderson Lessa); Almir (Sidney), Nilson (Peralta). T.: Alfredo Sampaio Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Leonardo Garcia Gol: Lincoln, aos 35min do primeiro tempo