Dunlop produz 15.000 pneus por dia em Fazenda Rio Grande

A fábrica está em um terreno de 500 mil m², com 85 mil de área construída (foto: Divulgação)

SAIBA MAIS Como é fabricado um pneu Dunlop

A Dunlop Pneus, controlada pela japonesa Sumitomo, foi inaugurada em 2013 em Fazenda Rio Grande na Região Metropolitana de Curitiba, emprega mais de 1.300 funcionários e agora investe R$ 487 milhões na ampliação da unidade fabril, que atualmente já conta com uma capacidade de produção de 15 mil pneus de passeio e SUV por dia. Quando estiver a pleno vapor, a unidade da Dunlop vai adicionar 3 mil unidades de pneus de passeio e SUV, únicos modelos em produção atualmente e mais 500 unidades para caminhões modelos importados até agora. Segundo Shizuma Kubata, presidente da Sumitomo Rubber do Brasil, depois de trabalhar todo o ano de 2017 na capacidade máxima o aumento da produção é por uma aposta no crescimento das vendas sobre a concorrência, e no aumento do consumo no mercado. Embora seja a mais moderna fábrica de pneus do Brasil, e única a produzir o produto sem emendas,

Sun System que garantem maior precisão e segurança, ainda conta com uma baixa fatia de mercado, que no segmento de leves e passeio, no Brasil, é de 12%, já que a fábrica começou a operar apenas em outubro de 2013. Grande parte das vendas de pneus é destinada as montadoras e a Dunlop já fornece para veículos como Argo e Mobi (Fiat), Hilux e SW4 (Toyota) e up! e o novo Polo (VW).

Mais os pneus para reposição com 200 pontos de venda espalhados por todo o território brasileiro. “Para continuar a crescer, contaremos com a expansão de nossa fábrica”, explica o Gerente Sênior de Vendas e Marketing, Rodrigo Alonso. “Com a ampliação de nossa planta, aumentaremos nossa capacidade produtiva para 18 mil unidades de pneus de passeio e de SUV por dia”. Além disso, a Dunlop também investirá na construção de uma unidade exclusiva para produzir pneus de carga, a única no mundo a empregar a tecnologia sem emendas nesse tipo de pneu.