Atlético vence o Paraná e amplia domínio na Vila Capanema

João Pedro comemora o primeiro gol do Atlético: meio-campista participou dos três gols do time (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense venceu por 3 a 0 o Paraná Clube, nessa quarta-feira (dia 24) à noite, na Vila Capanema, pela segunda rodada da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Furacão lidera o Grupo B, com seis pontos. O Tricolor é o sexto (e último) colocado do Grupo A, sem nenhum ponto. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Nesse primeiro turno, os times enfrentam equipes do outro grupo. Os dois melhores de cada chave disputam as semifinais do primeiro turno, que vale a Taça Dionísio Filho. No segundo turno, os times enfrentam os adversários do mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais do returno, que vale a Taça Caio Junior. A final do Estadual será entre o campeões desses dois turnos.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

Na próxima rodada, o Atlético pega o Cianorte na Arena da Baixada, no sábado. O Paraná recebe o Londrina, na Vila Capanema, no domingo.

DOMÍNIO NA VILA

O Atlético Paranaense tem retrospecto positivo em clássicos contra o Paraná Clube na nova Vila Capanema, reinaugurada em 20 de setembro de 2006. Foram 15 clássicos no local nesse período, com sete vitórias do Furacão, quatro derrotas e quatro empates.

O Atlético também leva a melhor no retrospecto histórico contra o Paraná considerando todos os estádios. No total, foram 36 vitórias do Furacão nesse clássico, contra 27 do Tricolor. Outros 28 duelos terminaram empatados.

ESCALAÇÃO DO PARANÁ

O Paraná não tinha Luís Carlos, Richard, Minho, Biteco e Jhony, todos lesionados. 'Torito' González, sem documentação, era outro desfalque. A principal novidade foi a estreia do goleiro Thiago Rodrigues, que ganhou a vaga de Hugo. O técnico Wagner Lopes manteve o time no esquema tático 4-2-3-1, mas fez várias alterações. Leandro Vilela voltou ao time, recuperado de lesão. Charles (ex-Joinville) entrou na zaga e Rayan foi para o banco. Vitor Feijão perdeu a posição na meia-direita para o lateral Alemão (ex-Inter), que atuou improvisado ali. No ataque, Zé Carlos (ex-CRB) fez sua estreia, substituíndo Alemão, que foi para o Guarani. No total, foram cinco mudanças em relação ao time da estreia em 2018.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

No Atlético, o técnico Tiago Nunes, que comanda o elenco de aspirantes, fez duas mudanças em relação à estreia no Paranaense. Entraram o meia João Pedro e o goleiro Santos e saíram Demthtryus e Léo. O esquema tático foi o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná começou pressionando e teve pênalti já aos 4 minutos, quando Léo Pereira derrubou Zezinho (ex-Atlético) na área. Zé Carlos chutou forte, no canto, mas Santos defendeu. O time da Vila continuou atacando. Aos 13, Zezinho chutou e Santos defendeu. O Atlético teve a chance do gol aos 27, em cobrança de escanteio finalizada de cabeça por Zé Ivaldo. A bola passou perto. E o Furacão abriu o placar aos 33. João Pedro (que estava emprestado ao Paraná em 2017) fez jogada individual e acertou o ângulo: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Logo no início do segundo tempo, aos 5 minutos, Wagner Lopes tirou o lateral-esquerdo Igor e colocou o ponta Vitor Feijão. Alemão recuou e passou a jogar na lateral-direita e Júnior foi para a lateral-esquerda. Aos 17, troca no setor ofensivo do Atlético. Saiu Giovanny e entrou Felipe Dorta. Aos 22, mudança no meio-campo do Paraná. Saiu Alex Santana e entrou Gabriel Pires. Aos 29, o Atlético fez 2 a 0. João Pedro cobrou escanteio na primeira trave e Léo Pereira desviou, colocando a bola no ângulo. Aos 30, Zezinho saiu vaiado. Felipe Augusto entrou no jogo. Aos 32, troca na ponta do Atlético. Saiu Yago e entrou Demethryus. Aos 36, Léo Pereira levou amarelo por reclamação. Foi o segundo dele no jogo. Com isso, acabou expulso. Tiago Nunes tirou o centroavante Ederson e colocou o zagueiro Emerson Silva (ex-Coritiba e Botafogo), que fez sua estreia. O terceiro gol do Atlético veio aos 47 minutos. João Pedro fez boa jogada e rolou para Felipe Dorta finalizar.

PARANÁ 0 x 3 ATLÉTICO

Paraná: Thiago Rodrigues; Júnior, Neris, Charles e Igor (Vitor Feijão); Leandro Vilela e Alex Santana (Gabriel Pires); Alemão, João Paulo e Zezinho (Felipe Augusto); Zé Carlos. Técnico: Wagner Lopes

Atlético: Santos; Cascardo, José Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Deivid e Bruno Guimarães; Giovanny (Felipe Dorta), João Pedro e Yago (Demethryus); Ederson (Emerson Silva). Técnico: Tiago Nunes

Gols: João Pedro (33-1º), Léo Pereira (29-2º) e Felipe Dorta (47-2º)

Expulsão: Léo Pereira (36-2º)

Cartões amarelos: Léo Pereira, Deivid (A). Alex Santana, Vitor Feijão, Gabriel Pires (P)

Público: 6.532

Renda: R$ 172.505,00

Árbitro: Rodolgo Toski Marques (PR)

Local: Vila Capanema, em Curitiba

PRINCIPAIS LANCES

4 – Zezinho invade a área e é derrubado por Léo Pereira. Pênalti.

5 – Zé Carlos cobra a penalidade com um chute forte, à direita do goleiro. Santos espalma.

13 – Zezinho invade a área e chuta com perigo. Santos faz boa defesa.

16 – João Pedro aciona Giovanny, na área. Ele chuta ao lado do gol.

27 – Escanteio para o Atlético. Zé Ivaldo cabeceia perto, com perigo.

36 – Gol do Atlético. Cascardo toca para João Pedro, que faz jogada invididual e chuta da entrada da área. A bola vai no ângulo.

Segundo tempo

6 - Escanteio para o Paraná. João Paulo cobrança. Charles tenta a finalização, mas erra.

7 – Giovanny puxa o contra-ataque. Yago tenta o chute e a bola passa perto.

27 – Zé Carlos tromba com Léo Pereira e pede pênalti.

29 – Gol do Atlético. Escanteio. João Pedro cruza na primeira trave e Léo Pereira desvia de cabeça no canto.

47 – Gol do Atlético. João Pedro toca para Felipe Dorta chutar cruzado.