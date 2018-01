Vercillo tem 16 discos lançados e sucessos (foto: Divulgação)

Hoje, o cantor Jorge Vercillo estará em Curitiba para o projeto musical Conexão Shopping Curitiba, que é gratuito e aberto ao público.

Vercillo tem 16 discos lançados e muitas músicas consagradas como as famosas ‘Que nem maré’, ‘Fênix’, ‘Monalisa’, ‘Homem Aranha’ e a mais recente ‘Vida é Arte’, que é tema da novela global Tempo de Amar.

Todo mundo pode participar, a entrada é gratuita. Para a sessão de fotos e autógrafos, serão distribuídas 50 senhas, que devem ser retiradas no dia, a partir das 12h, na recepção do shopping, no piso L3. O evento começa às 18h, na plataforma de eventos, no piso L2.

O projeto musical é uma parceria entre a Rádio Transamérica Light e o Shopping Curitiba, que já trouxeram grandes nomes da música nacional para a cidade.

Mais informações no fone 41 3331 1717 (Rádio Transamérica Light).

Sobre o ‘Conexão Shopping Curitiba’ . Com o objetivo de viabilizar encontros e aproximar artistas de seus fãs da capital paranaense, o ‘Conexão Shopping Curitiba’ é um projeto musical gratuito e aberto ao público, resultado de uma parceria entre a Rádio Transamérica Light e o Shopping Curitiba.

As apresentações, bate-papos e pocket shows acontecem mensalmente e são transmitidos ao vivo na frequência FM 95.1 e pelas redes sociais da rádio, para todo o todo o país. Já passaram pelo palco os artistas Juca Novaes, Jane Duboc, Sergio Sá, Paulinho Moska, a inglesa Jesuton, Paulo Ricardo, Kiko Zambianchi e Luiza Possi.

Serviço

O que: “Conexão Shopping Curitiba” com Jorge Vercillo.

Quando: hoje, às 18h;

Quanto: entrada gratuita e aberta ao público; não é necessário ingresso para participar;

Onde: Vão central do Shopping Curitiba (piso L2);

Autógrafos: serão distribuídas 50 senhas antecipadamente, a partir das 12h do dia 25, na recepção do Shopping Curitiba (piso L3).

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)