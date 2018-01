Grêmio perde para o Avenida-RS com gol no fim da partida

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio segue sem ganhar no Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira (24), o time tricolor repetiu o filme, saiu na frente e tomou a virada. Diante do Avenida-RS, no entanto, a novidade foi a ocorrência de dois gols nos últimos minutos. O time de transição chegou a empatar, mas pouco depois levou mais um e caiu por 3 a 2 em Santa Cruz do Sul (RS). Jean Pyerre e Paulo Miranda marcaram para o Grêmio. Luis Henrique, Marcão e Toto fizeram para o Avenida-RS. A derrota no estádio dos Eucaliptos repete um filme que já se tornou recorrente. O time do Grêmio fez novamente um bom primeiro tempo, mas não sustentou o jogo. Depois do intervalo, caiu de rendimento e foi engolido pelos donos da casa. Arrancou empate aos 46 e tomou o terceiro aos 48min. No primeiro tempo, Madson, Jean Pyerre e Matheus recebem menção honrosa. Esse trio sustentou uma boa atuação do Grêmio. O desempenho deles, contudo, não foi suficiente. E aos poucos eles também caíram de produção. Mesmo assim, o Grêmio ainda vai para o intervalo com vantagem no placar, com gol de Jean Pyerre em cobrança de pênalti, aos 35min. Na etapa final, o Grêmio sofreu o empate aos 15min em uma falha em jogada aérea. Itaqui cobrou escanteio para Luís Henrique concluir. Dez minutos depois, veio a virada do Avenida, com Marques, após assistência de Hyantony. Os momentos de emoção seguiram até o fim do jogo. O Grêmio chegou à igualdade com gol de Paulo Miranda, aos 46min, após cobrança de escanteio de Thaciano. Três minutos depois, porém, Toto deu o triunfo ao Avenida em um chute de fora da área que desviou na defesa e enganou o goleiro Bruno Grassi. Com a derrota, o Grêmio segue na penúltima colocação do Gaúcho, com apenas um ponto. Até aqui, o time tricolor também perdeu do Caxias por 5 a 3 e empatou com o São Luiz por 1 a 1. Já o Avenida conquistou sua primeira vitória e subiu para o quinto lugar, com 4 pontos. AVENIDA Rodrigo; Itaqui, Luis Henrique, Claudinho, Roger Deniro; Toto, Fidélis, Moisés Baiano, Maurício; Hyantony, Fininho. T.: Fabiano Daitx GRÊMIO Bruno Grassi; Madson, Paulo Miranda, Mendonça, Guilherme Guedes; Balbino, Pepê (Thonny Anderson), Jean Pyerre, Matheus Henrique, Lima; Isaque (Alisson). T.: César Bueno Estádio: Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS) Juiz: Daniel Bins Cartões amarelos: Roger Deniro (Avenida); Matheus (Grêmio) Gols: Luis Henrique, aos 15min do segundo tempo, Marcão, aos 25min do segundo tempo, e Toto, aos 48min do segundo tempo (Avenida); Jean Pyerre, aos 35min do primeiro tempo, e Paulo Miranda, aos 46min do segundo tempo (Grêmio)