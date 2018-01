Vazio e desligado, helicóptero cai de heliponto e atinge carros na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero da RedeTV! que estava desligado e sem ninguém a bordo caiu do heliponto localizado na sede da emissora, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (24). Segundo a emissora, a aeronave que atende ao jornalismo do canal estava parada no heliponto e foi arrastada "para cima do estacionamento" pelo temporal na região. Na queda, o helicóptero atingiu árvores e pelo menos três carros que estavam estacionados. Não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois carros da corporação foram deslocados para a ocorrência. No momento a situação está normalizada. GLOBOCOP Na terça-feira (23), duas pessoas morreram na queda do Globocop, helicóptero que prestava serviços à TV Globo em Pernambuco. O acidente ocorreu na praia do Pina, zona sul do Recife O piloto, Daniel Galvão, 33, e a supervisora de voo, Lia Maria Abreu de Souza, 34, morreram na hora. Ele foi sepultado nesta quarta-feira. O corpo da militar foi transferido para Magé (RJ), sua cidade natal. O único sobrevivente é o operador de câmera Miguel Brendo Pontes Simões, que completa 21 anos no próximo domingo (28). Ele está internado com politraumatismo na UTI do Hospital da Restauração, na capital pernambucana, em estado grave. O helicóptero era um Robinson R44/News Copter, específico para operações de filmagem aérea. A Polícia Federal investiga o acidente. O inquérito deve ficar pronto em 90 dias.