Técnico dos aspirantes do Atlético destaca força da base

Tiago Nunes (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do elenco de aspirantes do Atlético, Tiago Nunes, destacou a força das categorias de base do clube, após a vitória sobre o Paraná. “Vejo comentários que o o Atlético não está valorizando o campeonato estadual. Penso o contrário. Penso que está valorizando muito o seu trabalho interno. Dos 11 titulares hoje, dez são formados na casa. Temos algo muito importante a comemorar”, declarou.

Para ele, o fato de utilizar uma equipe alternativa não reduz a obrigação de lutar pelo título. “Quando você está em um grande clube sempre tem que pensar em ser campeão. A exigência nossa, internamente, é essa”, disse.

Em relação ao desempenho da equipe, Tiago Nunes elogiou vários jogadores. “O Demetrhruys entrou bem no jogo. E o Emerson deu consistência”, disse. “O João (Pedro) é um cara que tem uma relação muito fácil de se entender. Conversa com ele é fácil. É muito querido por todos. É muito mais fácil de passar confança para ele, de deixar ele à vontade. Digo para eles que podem errar, porque temos gente para arrumar os erros”, declarou. “Dessa forma conseguimos um futebol ofensivo, com jogadores leves”, argumentou.

Durante a partida na Vila Capanema, o Atlético viveu dois momentos. No primeiro, teve mais posse de bola e tentou propor o jogo. No segundo, após marcar o primeiro gol, viveu de contra-ataques. “As duas fases foram importantes. No inicio do jogo, a gente teve dificuldade para jogar”, comentou. “No momento que a gente faz o primeiro gol, o Paraná avança o bloco e a gente começa a encontrar espaço para rodar a bola. O que foi mais eficiente foi o bloco mais baixo com a transição”, destacou.