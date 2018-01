“Estamos envergonhados”, diz técnico do Paraná Clube

Wagner Lopes (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, lamentou o desempenho da equipe na derrota por 3 a 0 para o Atlético, ontem à noite. “Foi um jogo muito abaixo do que a gente esperava. Acho que nos primeiros 25 minutos nos mantivemos dentro do que treinamos. Depois que erramos o pênalti, aí ficamos fora do jogo”, disse. “Está todo mundo triste, envergonhado com a atuação que tivemos”, afirmou. “Nessa hora, a gente sabe que todas as explicações se tornam desculpas”, declarou.

Sobre o desempenho da equipe, o treinador fez várias críticas. “Não tivemos compactação, dobra de marcação e cobertura”, afirmou. “Perdemos quase todos os duelos um pra um”, lamentou. “Não podemos tirar a qualidade do time que veio nos enfrentar. Mas não foi só mérito deles, mas culpa nossa. Tivemos nove escanteios. Eles tiveram quatro ou cinco, se eu não estou enganado”, comentou. “Nos escanteios, não atacamos a bola”, disse. “Individualmente, coletivamente, taticamente foi horrível”, desabafou. “Nosso torcedor tem todo direito de vaiar”, completou. “E eu sempre falo para os jogadores: 'dentro de casa tem que mostrar tudo que você sabe, dar o seu máximo'”, criticou.