Os veículos de passeio ainda são (e de longe) maioria na frota de veículos do Paraná. Com crescimento de 70,03% em 10 anos, já são 4,1 milhões de automóveis em circulação no estado, o equivalente a 58,8% do total de veículos. Entretanto, são as frotas de caminhonetes, triciclos e utilitários as que mais cresceram no estado, segundo o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

No caso das caminhonetes, o crescimento foi de 289,48% desde dezembro de 2007, passando de 151.090 para 588.464 unidades. Já os triciclos, embora ainda sejam poucos no estado, tiveram um incremento de 267,27%, chegando a 2.435 unidades. Contudo, foram os utilitários (que servem para transporte de cargas ou pessoas, com finalidade comercial ou não) que tiveram o maior crescimento nesses 10 anos, de 742,17%, passando de 6.337 para 53.368 unidades.