Botafogo e São Caetano desencantam e vencem a primeira no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (24), a equipe tricolor se recuperou ao derrotar o Novorizontino por 3 a 1, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Foram também os primeiros pontos do Botafogo na competição, depois de ter sido derrotado por Bragantino e Palmeiras. Os donos da casa abriram vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Bruno e Dodô. Na etapa final, o Novorizontino descontou, com Safira, aos 9min, mas Bruno decretou o resultado final aos 45min. Com o triunfo, o Botafogo assumiu a vice-liderança do Grupo D, com 3 pontos, mesmo número do Santos, que ainda joga nesta quinta-feira contra a Ponte Preta, em Campinas. Já o Novorizontino conheceu sua primeira derrota no Paulista. A equipe dirigida por Doriva, que vinha de um bom empate diante do São Paulo no Morumbi, está em terceiro lugar no Grupo C, com 4 pontos, mesmo número do São Bento, o vice-líder. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Caetano desencantou no Campeonato Paulista. A equipe do ABC, que tinha a pior campanha do torneio até a segunda rodada, bateu o Linense, nesta quarta-feira (24), no estádio Gilbertão, por 2 a 0. Essa é a primeira vitória do São Caetano, que havia sido goleado pelo Corinthians por 4 a 0 na rodada passada -na estreia, perdeu para o Ituano por 3 a 1. Régis abriu o placar para o São Caetano, aos 28min do primeiro tempo. Na etapa final, Paulinho sacramentou a vitória aos 49min. Com o resultado, o São Caetano saltou para 3 pontos e embolou o Grupo B com Ponte Preta e São Paulo. O Linense, que vinha de uma boa vitória sobre a Ponte Preta em Campinas, sofreu a segunda derrota diante de sua torcida e está na última colocação do Grupo A, com 3 pontos. A liderança é dividida entre Corinthians e Bragantino, com 6.