Bragantino, 100%, recebe o São Bento no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino enfrenta o São Bento nesta quinta-feira (25), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid. Recém-promovido da Série A-2, o time de Bragança Paulista defende o aproveitamento de 100% no Campeonato Paulista diante de sua torcida justamente contra uma das melhores equipes do interior. Dividindo a liderança do Grupo A ao lado do Corinthians, com 6 pontos, o Bragantino vem de um bom resultado, ao derrotar o Santos em plena Vila Belmiro por 1 a 0. Na estreia, a equipe dirigida por Marcelo Veiga havia batido o Botafogo-SP por 2 a 0. O São Bento, que manteve a base do time que conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, também está em boa situação. O time de Sorocaba soma quatro pontos e é vice-líder do Grupo C. Até agora, o São Bento derrotou o São Paulo em seu estádio por 2 a 0 e empatou com o Mirassol por 0 a 0 fora de casa. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano recebe o Santo André nesta quinta-feira (25), às 19h30, no estádio Novelli Júnior. Invicto após duas rodadas do Campeonato Paulista, o time rubro-negro busca a segunda vitória em casa. Na estreia, o Ituano derrotou o São Caetano, mas, depois, ficou no 1 a 1 com a Ferroviária, em Araraquara. Com os quatro pontos somados, o time dirigido por Vinícius Bergantin chega à partida na terceira colocação do Grupo A, atrás de Corinthians e Bragantino. Mas, dependendo da combinação de resultados, pode fechar a terceira rodada na liderança e com uma das melhores campanhas do Paulista. O Santo André ainda está atrás da primeira vitória. A equipe do ABC empatou com o Red Bull na rodada passada, em casa, após estrear com derrota por 3 a 1 para o Palmeiras no Allianz Parque.