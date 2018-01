Cruzeiro goleia o Uberlândia, mas Fred passa em branco outra vez

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro voltou à liderança do Campeonato Mineiro ao vencer o Uberlândia, na noite desta quarta-feira (24), por 4 a 0, com gols de Estevam (contra), Thiago Neves e Rafinha (duas vezes). Fred passou em branco novamente. Com o resultado obtido na terceira rodada do Estadual, no Mineirão, o time de Mano Menezes assume a primeira colocação do torneio, com sete pontos, mesmo número do América-MG. O saldo de gols, no entanto, é favorável à equipe celeste. O Uberlândia é o nono colocado, com três pontos. Um dos destaques da partida foi o volante Henrique. Ele comandou o meio-de-campo, evitando a criação de jogadas do Uberlândia, e ainda começou os lances de perigo do Cruzeiro no confronto válido pela terceira rodada do Estadual. Rafinha também esteve entre os melhores. Com os dois gols marcados, ele chega a três na temporada e iguala sua marca de 2017. No ano passado, porém, ele alcançou esse número em 55 partidas. Principal contratação do time para 2018, Fred segue sem balançar as redes. O centroavante teve uma grande chance no primeiro tempo com a perna canhota, mas acertou a trave esquerda de Felipe. No lance, Thiago Neves o colocou em condições de marcar. O jogador girou sobre o marcador e chutou rasteiro para que a bola acertasse o poste. Embora favorito na partida, o Cruzeiro demorou para abrir o placar. O primeiro gol saiu apenas aos 38min do primeiro tempo, com Estevan (contra), em jogada de Robinho. Quatro minutos mais tarde, Thiago Neves aumentou a diferença em cobrança de falta. Na etapa final, o terceiro gol do Cruzeiro só saiu aos 35min, com Robinho, após bela jogada que envolveu Fred e Thiago Neves. Aos 38min, Rafinha voltou a marcar ao tocar na saída do goleiro Felipe após uma tabela com Rafael Sóbis. CRUZEIRO Fábio; Edilson, Manoel, Murilo, Egídio; Henrique, Ariel Cabral (Lucas Silva), Robinho, De Arrascaeta (Rafinha), Thiago Neves (Rafael Sóbis); Fred. T.: Mano Menezes UBERLÂNDIA Felipe; Cesinha, Bruno Costa, Ferron, Rafael Estevam; João Paulo, Daniel Pereira (Danillo Bala), Alê, Eliomar (Saulo); Deivison, Leandro Santos. T.: Paulo César Catanoce Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Emerson de Almeida Ferreira Cartão amarelo: João Paulo, Deivison (Uberlândia) Gols: Rafael Estevam (contra), aos 38min do 1º tempo, Thiago Neves, aos 42min do 1º tempo, e Rafinha, aos 35 e 38min do 1º tempo