Fluminense só empata com a Portuguesa e segue sem vencer em 2018

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense voltou a tropeçar no Campeonato Carioca e continua sem vencer na temporada 2018. A equipe tricolor ficou em um empate por 0 a 0 com a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (24), no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). Com o resultado, o Fluminense segue na lanterna do Grupo C e viu as chances de uma vaga na semifinal da Taça Guanabara diminuírem. Com dois pontos somados em três rodadas, o time de Abel Braga já está a quatro da liderança. A Portuguesa, por sua vez, obteve o terceiro empate consecutivo e está na terceira colocação da chave, com três pontos. Com o torcedor já impaciente, os protestos começaram antes mesmo de o juiz decretar o fim do jogo. Xingamentos ao presidente Pedro Abad, gritos de "time sem vergonha" e pedidos por reforços ecoaram na arquibancada. Afinal, antes de tropeçar contra a Portuguesa-RJ, o Fluminense já vinha de derrota para o Boavista e empate com o Botafogo no Maracanã. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Madureira, domingo (28), em Volta Redonda. Já a Portuguesa-RJ tentará a primeira vitória na competição contra o Macaé, no mesmo dia, outra vez como visitante. O JOGO Não faltou empenho de parte a parte, mas Fluminense e Portuguesa fizeram uma primeira etapa fraca no Giulite Coutinho. Sem criatividade e muito lento, o Flu foi presa fácil para uma equipe que soube fazer bem o seu dever de casa defensivo e que foi mais perigoso que o rival. Atuando com três zagueiros, os tricolores ainda tentam se ajustar ao novo modelo de jogo proposto por Abel. Fato é que o Fluminense não teve velocidade pelos lados e se ressentiu de criatividade no meio, com Sornoza muito sobrecarregado na função. Não fosse a participação direta do árbitro Grazianni Maciel, o Fluminense poderia ter ido ao vestiário com uma derrota parcial. Aos 42min, o zagueiro Gum falhou, a bola sobrou para Sassá, que foi derrubado pelo tricolor. Apesar dos protestos dos rubro-verdes, o jogo seguiu. Com o insucesso no primeiro tempo, Abel mandou uma equipe mais ofensiva ao campo. Com Robinho no lugar de Renato Chaves, o Fluminense foi um time com mais iniciativa. O jogo ficou muito mais animado, com as duas equipes tentando tirar o zero do placar. Com um time mais leve, Sornoza subiu de produção e foi beneficiado com a entrada de Robinho, que deu mais movimentação ao time. Com oito minutos de bola rolando, o equatoriano e Pedro já tinham conseguido boas chances. Mas ao se lançar ao ataque, o Fluminense deu mais espaços para o adversário, que teve espaços e contra-ataques. No melhor deles, Maicon Assis errou passe que deixaria Sassá cara a cara com Júlio César. O camisa 10 também chutou por cima após bonito passe de Alexandro. E o Fluminense ainda contou com uma boa dose de sorte, já que Fabinho e Marcão carimbaram a trave tricolor. FLUMINENSE Júlio César; Renato Chaves (Robinho), Gum, Ibañez; Gilberto (Pablo Dyego), Jadson, Douglas (Matheus Alessandro), Sornoza, Ayrton Lucas; Marcos Júnior (Caio), Pedro. T.: Abel Braga PORTUGUESA-RJ Milton Raphael; Cássio, Luan, Marcão, Diego Maia; Muniz (Abuda), Jhonnatan, Maicon Assis (Rayllan); Sassá (Fabinho), Alexandro (Tiago Amaral), Romarinho (Philip). T.: João Carlos Ângelo Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Juiz: Grazianni Maciel Rocha Cartões amarelos: Luan, Sassá, Maicon Assis, Abuda (Portuguesa-RJ); Sornoza, Pablo Dyego, Matheus Alessandro (Fluminense) Cartões vermelhos: Sornoza (Fluminense)