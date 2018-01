Contra o Caxias, Inter falha no ataque e perde a primeira no ano

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional perdeu para o Caxias, nesta quarta-feira (24), no estádio Centenário. A derrota por 2 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, termina com o aproveitamento de 100% do Colorado e derruba o time da ponta de cima da tabela do Estadual. A atuação, contudo, não fui ruim. O revés veio por falta de pontaria e falhas da defesa. Nicolas e Alex William fizeram os gols do Caxias. William Pottker descontou. O time da casa saiu na frente, o Inter empatou pouco depois. O gol da vitória do Caxias saiu aos 40 do segundo tempo. O triunfo foi da equipe mais eficiente. Mesmo com posse de bola inferior, finalizações em menor número que o Colorado e até sem tanto volume, o Caxias resistiu. Um fato curioso foi o primeiro gol sofrido pelo Inter sob o comando de Odair Hellmann. Ele havia dirigido a equipe colorada nas últimas três partidas da Série B do Brasileiro de 2017 e nas primeiras duas rodadas do Estadual. O gol saiu em uma jogada aérea. Aos 35min, Julinho avançou pela esquerda e cruzou. A bola bateu em Gabriel Dias, que anotou o gol contra sem dar chance a Danilo Fernandes. Ainda no primeiro tempo, o Inter empatou em uma jogada que resume os 45 minutos iniciais: o espaço dado a D'Alessandro. Aos 41min, o meia argentino lança para Leandro Damião, que ajeita de cabeça para o empate colorado, com William Pottker. No segundo tempo, Pottker teve duas chances vivas e perdeu, ambas entrando pela direita e ficando cara a cara com o goleiro. As oportunidades desperdiçadas, o controle completo inócuo, cobraram seu preço no final. Em rápido contra-ataque, o Caxias pegou a defesa do Colorado aberta e marcou o segundo gol, com Alex William, aos 40min. CAXIAS Gledson; Cleiton, Júnior Alves, Laércio, Julinho; Régis, Diego Miranda, Rafael Gava, Túlio Renan (Alex William), Nicolas; João Paulo (DanielCruz). T.: Luiz Carlos Winck INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Gabriel Dias (Patrick), Edenilson, William Pottker (Nico López), D'Alessandro; Leandro Damião (Roger). T.: Odair Hellmann Estádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS) Juiz: David Baquini Cartões amarelos: Iago, Cláudio Winck (Inter) Gols: Nicolas, aos 35min do primeiro tempo, e Alex William, aos 40min do segundo tempo (Caxias); William Pottker, aos 41min do primeiro tempo (Inter)