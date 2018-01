Mais de 100 linhas de ônibus passam pelos espaços de concertos e shows

Falta de ônibus não será desculpa para perder os concertos e shows da 35ª Oficina de Música de Curitiba, que começa no sábado (27/1) e vai até 8 de fevereiro. Mais de 100 linhas do transporte coletivo de Curitiba passam perto dos espaços reservados às apresentações de músicos eruditos e populares.

Para facilitar a chegada do público que optar pelo ônibus, a Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) preparou uma tabela indicando as linhas que passam perto de cada local de apresentação da Oficina de Música.

Outra opção é consultar diretamente no site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br), no ícone Itinerários. Além das linhas, no site também pode ser consultada a previsão de horário de cada linha.

Os mais "digitais" podem acompanhar os ônibus, em tempo real, pelo aplicativo Itibus.

Linhas de ônibus para ir aos concertos eshows da 35ª Oficina de Música de Curitiba

1 - Para o Teatro Paiol

010 INTERBAIRROS I (HORÁRIO)

165 UNIVERSIDADES

216 CABRAL/PORTÃO

471 V. SÃO PAULO

472 UBERABA

475 CANAL BELÉM

505 BOQUEIRÃO/C. CÍVICO

507 SÍTIO CERCADO (HORÁRIO)

518 PUC/RODOFERROVIARIA

2 - Para o Teatro Guaíra

150 C. MÚSICA/V. ALEGRE

001 CIRCULAR CENTRO (HORÁRIO)

203 STA. CÂNDIDA/C. RASO

204 STA. CÂNDIDA/PINHEIRINHO

256 BARREIRINHA/GUADALUPE

366 ITUPAVA/HOSP. MILITAR

371 HIGIENÓPOLIS

374 HUGO LANGE

375 SAGRADO CORAÇÃO

380 DETRAN/VIC. MACHADO

3 - Para a Capela Santa Maria

150 C. MÚSICA/V. ALEGRE

305 CENTENÁRIO

366 ITUPAVA/HOSP. MILITAR

370 RUA XV/BARIGUI

371 HIGIENÓPOLIS

374 HUGO LANGE

375 SAGRADO CORAÇÃO

385 CRISTO REI

386 CAJURU

464 A. MUNHOZ/J. BOTÂNICO

4 - Memorial da Cidade

150 C. MÚSICA/V. ALEGRE

160 JD. MERCÊS/GUANABARA

165 UNIVERSIDADES

166 V. NORI

167 FREDOLIN WOLF

168 RAPOSO TAVARES

169 JD. KOSMOS

170 BRACATINGA

171 PRIMAVERA

175 BOM RETIRO/PUC

176 NILO PEÇANHA

180 ÁGUA VERDE/ABRANCHES

181 MATEUS LEME

182 ABRANCHES

183 JD. CHAPARRAL

184 V. SUIÇA

207 CABRAL/OSÓRIO

260 MAL. HERMES/STA. EFIGÊNIA

265 AHÚ/LOS ANGELES

280 NOSSA SRA. DE NAZARÉ

285 JUVEVÊ/ÁGUA VERDE

304 PINHAIS/C. COMPRIDO

307 B. ALTO/STA. FELICIDADE

464 A. MUNHOZ/J. BOTÂNICO

607 COLOMBO/CIC

901 STA. FELICIDADE

965 SÃO BERNARDO

967 JÚLIO GRAF

972 JD. ITÁLIA

6 - Cinemateca

002 CIRCULAR CENTRO (ANTI-HORÁRIO)

150 C. MÚSICA/V. ALEGRE

165 UNIVERSIDADES

166 V. NORI

170 BRACATINGA

171 PRIMAVERA

175 BOM RETIRO/PUC

207 CABRAL/OSÓRIO

901 STA. FELICIDADE

965 SÃO BERNARDO

967 JÚLIO GRAF

972 JD. ITÁLIA

7- Igreja Luterana da Rua Inácio Lustosa, 421

002 CIRCULAR CENTRO (ANTI-HORÁRIO)

150 C. MÚSICA/V. ALEGRE

165 UNIVERSIDADES

166 V. NORI

169 JD. KOSMOS

170 BRACATINGA

171 PRIMAVERA

175 BOM RETIRO/PUC

207 CABRAL/OSÓRIO

8 - Bosque Alemão (Oratório de Bach)

020 INTERBAIRROS II (HORÁRIO)

021 INTERBAIRROS II (ANTI-HORÁRIO)

160 JD. MERCÊS/GUANABARA

9 - Reservatório do Alto do São Francisco, R. dos Presbíteros, 59

160 JD. MERCÊS GUANABARA

167 FREDOLIN WOLF

168 RAPOSO TAVARES

901 STA. FELICIDADE

965 SÃO BERNARDO

967 JÚLIO GRAF

972 JD. ITÁLIA

10- Unilivre

020 INTERBAIRROS II (HORÁRIO)

021 INTERBAIRROS II (ANTI-HORÁRIO)

169 JD. KOSMOS

170 BRACATINGA

171 PRIMAVERA