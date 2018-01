Short desabotoado vira tendência e piada

(foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi-se o tempo em que desabotoar o short e descer o zíper da peça significava barriga cheia. Neste verão, a prática, difundida por celebridades como Anitta e Bruna Marquezine, virou tendência fashion -e também piada nas redes sociais.

"Alguém avisa as famosas que a moda do shorts aberto eu já aderi faz muito tempo tempo", disse uma usuária do Twitter. "Comi tão bem que to só a moda do shorts aberto agora", brincou outra.

Seja depois do almoço de domingo ou na sexta de calor na beira da praia, seja para ficar na moda ou para aliviar o aperto, aposte na tendência -pra lá de confortável- sem medo. Entre outras opções, o look vai bem quando usado com biquíni, top, maiô ou camiseta leve. Dobre o cós para ficar mais descontraído.

"Sobreposições com quimonos ou blazers são opções para um final de tarde", disse Mayara Behlau, professora da Sigbol Fashion, à reportagem.