Trem descarrila no norte da Itália e deixa ao menos três mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem descarrilou perto de Milão, no norte da Itália, nesta quinta-feira (25), deixando pelo menos três pessoas mortas e 13 feridas, segundo o governo local. "No momento, três pessoas morreram, cinco estão feridas em estado grave e oito estão machucadas em 'código amarelo', todas estão no hospital" disse a nota do Ministério do Interior italiano. Mais cedo, um bombeiro não-identificado disse à agência de notícias Reuters que o número de mortos poderia chegar a cinco, mas a informação não foi confirmada pelas auoridades. Em comunicado, a companhia ferroviária estatal Ferrovie dello Stato informou que um trem regional, operado pela Trenord, descarrilou na estação Pioltello Limito, a menos de 20 quilômetros de Milão. Segundo o governo, todas as pessoas já foram resgatadas dos destroços do trem. Imagens de televisão exibiram durante toda a manhã o trabalho dos bombeiros ajudando as vítimas. Os passageiros que não se feriram foram levados a um abrigo improvisado em um ginásio da região. O chefe da polícia de Milão disse que já começou a investigar o caso e que o motorista do trem está sendo interrogado. Segundo a agência que cuida da segurança ferroviária, as principais hipóteses apontam para um problema no trilho ou um erro no mecanismo de troca de pista. A Trenord disse que o trem operava em sua velocidade normal e que se aproximava da estação no momento do acidente. Com o acidente, a circulação dos trens entre Milão e Brescia foi paralisada.