Abaixo-assinado pede o fechamento de zoológico no Paraná

Um abaixo-assinado virtual criado ontem (24/01) por moradores de Cascavel, no oeste do Paraná, tem alcançado boa repercussão nas redes sociais. A iniciativa, que em menos de um dia já soma 918 assinatureas, pede o fechamento do zoológico do município.

Segundo Valéria Becker Oliveira, criadora da iniciativa, no zoológico municipal animais grandes vivem em jaulas pequenas, sem espaço para se movimentar ou exercitar. Quanto ás jaulas dos animais de menor porte, argumenta que estão em estado de putrefação.

"O cheiro é horrível e qualquer um que adentra aquele local e olha bem no fundo dos olhos daqueles animais sente a dor e a

Como os animais não tem condição de serem soltos, Valéria afirma ainda estar procurando algum santuário que possa recebê-los.



