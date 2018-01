Jornalista espreme espinha e tem infeção na pele

(foto: Reprodução/ Instagram)

A jornalista Izabella Camargo, apresentadora da previsão do tempo na TV Globo, revelou aos seus seguidores do Instagram que tomou um baita susto recentemente. Ao publicar uma foto em que aparece com um enorme curativo na orelha, ela explicou que teve uma infecção de pele após espremer uma 'inofensiva' espinha.

"Estou publicando essa foto para alertar sobre uma atitude que parece banal. Fui tirar uma pequenina e 'inofensiva' espinha da pele, entre a orelha e o pescoço. Inchou, inflamou, comecei a sentir febre e fui orientada pela médica a nunca mais mexer perto de gânglios. As bactérias podem cair no sistema linfático e aí as consequências podem ser mais graves. Uma semana de antibiótico e anti-inflamatório. Vivendo e aprendendo", escreveu a jornalista na postagem.