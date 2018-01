Santos anuncia retorno de Gabigol por empréstimo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol está de volta ao Santos. O clube paulista anunciou nesta quinta-feira, por meio do Facebook. o retorno por empréstimo do jogador, que defendeu o Benfica no último ano, mas tem os direitos federativos ligados à Inter de Milão. Por Gabigol, o Santos pagará 1,7 milhão de euros (R$ 6,6 milhões) por um ano de empréstimo. Dividido em 12 meses, o valor é o equivalente a 141 mil euros (R$ 554 mil) por mês.

Além disso, o clube paulista pagará mais R$ 50 mil em CLT (Consolidações das Leis Trabalhistas) ao jogador. Desta forma, Gabigol custará ao Santos cerca de R$ 600 mil mensais por uma temporada. O restante do ordenado do atacante na Itália foi discutido e acertado entre o estafe do atleta e a Inter de Milão.

O clube paulista alega que não se envolverá no fluxo financeiro entre o jogador e os italianos. Mais cedo, Santos e Gabigol trocaram mensagens no Twitter, já indicando o acerto.

Gabigol também escreveu uma mensagem de despedida ao Benfica, clube que estava defendendo por empréstimo até dezembro. "Hoje, encerro meu ciclo no Benfica, um gigante da Europa, que aprendi a admirar. Quero agradecer aos Encarnados pela oportunidade e desejar muito boa sorte na sequência da temporada. Também faço questão de agradecer meus companheiros pelo carinho e pelas amizades formadas nesse meu período em Portugal! Levo vocês comigo e estarei torcendo por vocês a cada partida. Obrigado irmãos, obrigado Benfica!" escreveu.