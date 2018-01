Depois de perder Werley, Coritiba mira zagueiro revelado pelo Paraná

(foto: Franklin de Freitas)

Depois de perder o zagueiro Werley para o Vasco e ver o nome de Wallison Maia especulado no Vitória, o Coritiba tratou de se mexer rapidamente para reforçar o seu setor defensivo. A bola da vez é Alex Alves, defensor revelado pelo Paraná e que está livre no mercado após seu contrato com o Goiás chegar ao fim.

O possível reforço coxa-branca tem 25 anos e muita experiência em Série B. No Paraná, foram 92 jogos e cinco gols como profissional entre 2012 e 2014, anos em que o clube esteve na Segundona do nacional.

Já no Goiás, onde atuou nas últimas quatro temporadas, foram 108 jogos disputados e sete gols marcados, com três conquistas de estaduais. Na atual temporada, começou como reserva mas acabou assumindo a condição de titular durante a Série B. Ao todo, foram 38 jogos e cinco gols durante o ano.

Como está livre no mercado, o Coritiba não precisaria fazer grandes investimentos para fechar com o jogador, bastando acertar o contrato com o atleta e seu empresário (o único valor a ser dispendido, então, seriam as luvas, uma espécie de premiação paga pela assinatura de um contrato).