Flamengo marca no início e derrota o São Paulo na decisão da Copa SP

(foto: Divulgação/ Flamengo)

EDUARDO GERAQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, os garotos do Flamengo mantiveram a tradição em finais da Copa São Paulo de futebol júnior. Pela quarta vez na história do torneio sub-20, o time rubro-negro carioca chegou à decisão e levou para casa o troféu do principal torneio de base do futebol brasileiro.

O gol da partida, na manhã desta quinta-feira (25), aniversário de São Paulo, saiu aos 3 minutos de jogo. O atacante Wendel, de 17 anos, um dos destaque do time na final, fez de cabeça após cobrança de escanteio. A defesa do São Paulo falhou. O lance ocorreu no gol diante do tobogã, quase todo ocupado pela torcida do Flamengo. O público total da partida foi de 33.275 pessoas.

Diferente do que muitas vezes ocorre em jogos da categoria profissional, os garotos de São Paulo e do Flamengo fizeram um jogo agradável, com as duas equipes buscando sempre o gol, a partir de rápidos toques de bola pelo chão, muitos dribles e disposição na marcação.

A equipe do Flamengo, após abrir o marcador no Estádio do Pacaembu, mostrou segurança defensiva e passou a jogar nos contra-ataques. O time do São Paulo, apesar de ter maior posse de bola e um toque rápido na intermediária adversária não conseguiu finalizar de forma clara contra o gol de Yago. O goleiro do Flamengo, nas poucas vezes em que a bola chegou, impediu o empate.

Apesar da frustração da torcida do São Paulo, que compareceu em peso ao Pacaembu na esperança de comemorar um título no início do ano, mesmo no futebol júnior, o time vice-campeão da Copinha pode render frutos para o elenco profissional, que não ganha um título importante desde 2012. O lateral-esquerdo Liziero, 19, e o atacante Toró, que jogou aberto pela esquerda nas partidas do São Paulo, foram alguns dos destaques na campanha do time tricolor. A dupla atua em posições onde o técnico do profissional, Dorival Júnior, está carente de bons jogadores.

Toró, 18, foi o artilheiro do São Paulo no torneio, com seis gols. Após a partida, os torcedores são-paulinos aplaudiram os jovem jogadores da equipe, mas não pouparam o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, de vaias e xingamentos.

Além de Wendel, autor do gol do título do Flamengo, substituído aos 16 minutos do segundo tempo na final, vários jogadores do time carioca tiveram jornada dupla neste início de ano. Alguns garotos foram requisitados para atuar tanto na Copa São Paulo quanto no Estadual do Rio. Também já jogaram no time principal em 2018 os zagueiros Dantas e Bernardo, os meias Hugo Moura e Luiz Henrique, além Vitor Gabriel, outro atacante.