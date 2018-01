Elton John anuncia turnê mundial de despedida

Nesta quarta-feira (24), o cantor britânico Elton John anunciou que está se preparando para a sua última turnê mundial.

Nascido em 1947, o astro da música já conta com 50 anos de carreira, influenciando gerações e gerações e deixando sua marca na indústria como o artista com maior vendagem da história com um único single. A canção “Candle In The Wind”, composta em homenagem à Princesa Diana, de quem era amigo íntimo, vendeu 40 milhões de cópias.

A sua última turnê passará por cinco continentes nos próximos três anos, com um total de 300 performances.



