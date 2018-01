(foto: Rodrigo Santos/Rede News 24 Horas)

Um acidente grave na Rua Joaquim Nabuco, no cruizamento com a Rua São José, no Tingui, deixou três pessoas feridas no final da manhã desta quinta-feira (25).

A colisção aconteceu entre um pequeno caminhão e um carro. O caminhão prensou o carro em um muro e tombou. Duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Cajuru e uma para o Hospítal Evangélico.