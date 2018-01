Paraná chega a 15 reforços em 2018 e empresta dois

O Paraná Clube chegou a 15 reforços para 2018 nesta quinta-feira (dia 25). O 15º contratado é o volante Wesley Dias, 22 anos, que estava no Estoril Praia, da primeira divisão de Portugal, desde julho de 2017. Antes disso, o jogador defendeu o Paysandu na Série B do ano passado. Ele trabalhou com o executivo de futebol do Paraná, Rodrigo Pastana, no Guarani, em 2016, junto também com o volante Alex Santana e com o meia Renatinho.

Wesley Dias vinha atuando normalmente pelo Estoril. Inclusive foi titular na última partida da equipe, no domingo, contra o Vitória de Guimarães.

Os 14 já contratados pelo Paraná são os goleiros Luís Carlos (ex-Vila Nova) e Thiago Rodrigues (ex-Figueirense), os laterais Alemão (ex-Inter) e Marcelo Baez (ex-Guaraní-PAR), os zagueiros Charles (ex-Joinville), Neris (ex-Sport), Márcio (ex-Coritiba) e Rafael Nascimento (ex-Rio Preto), os volantes Torito González (ex-Cerro Porteño) e Alex Santana (ex-Inter), o meia João Paulo (ex-Santa Cruz) e os atacantes Diego Gonçalves (ex-Inter), Lucas Fernandes (ex-Atlético-PR) e Zé Carlos (ex-CRB).

Outros dois jogadores deixaram o clube nessa semana. O volante Luiz Otávio foi emprestado para o Santa Cruz e atacante Jean Lucas, para o Inter de Lages.