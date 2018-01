WhatsApp para negócios é liberado para usuários brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A versão do WhatsApp para micro e pequenas empresas foi liberada para usuários brasileiros nesta quinta-feira (25). O WhatsApp já estava em funcionamento para celulares Android na Indonésia, Itália, México, Reino Unido e Estados Unidos. O aplicativo, gratuito, permite destacar a conta como um "perfil empresarial" e colher estatísticas para entender se as estratégias de comunicação das empresas estão funcionando. Entre as funcionalidades disponíveis, estão responder dúvidas de consumidores e atender reclamações de forma automática, bem como a personalização de um perfil específico para empresas, com dados sobre horário de atendimento, endereço e descrição do negócio, por exemplo. O app pode ser baixado gratuitamente. É necessário a realização de um cadastro da empresa -que não exige CNPJ. "Mais de 80% dos pequenos negócios na Índia e no Brasil dizem que o WhatsApp os ajuda a se comunicar com clientes", diz um comunicado do WhatsApp. É a primeira grande mudança no uso do app desde que a empresa foi comprada pelo Facebook, em 2014. Na época, não estava claro como a companhia de Zuckerberg iria lucrar com o aplicativo de mensagens.